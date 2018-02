Kinderen genieten van klassieke muziek

Uithoorn – Op vrijdagmorgen 2 februari j.l. heerst er in kerkgebouw De Schutse een opgetogen sfeer. Het Nationaal Symfonisch Kamerorkest (NASKA) onder leiding van Bob Berkemeier voert twee keer (!) twee klassieke muziekstukken voor kinderen uit: ‘De geschiedenis van het olifantje Babar’ van Poulenc en het verhaal ‘Peter en de wolf’ van Prokofjev. Verteller Marius Schalkwijk spreekt de verbindende teksten. Op de beamer worden ondertussen beelden geprojecteerd die de fantasie prikkelen. Ruim zeshonderd leerlingen en begeleiders van de basisscholen De Kajuit, De Toermalijn, Het Duet, De Vuurvogel en De Springschans hebben zo kunnen genieten van ‘live’ klassieke muziek.

Allereerste concert-ervaring

Voor de meeste van de kinderen was dit hun allereerste, echte concert-ervaring. In deze snelle tijd met z’n korte ‘soundbytes’ en impulsieve social media is het niet vanzelfsprekend meer om een uur lang naar muziek te luisteren en te kijken. Des te meer reden voor de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn), die dit jaar 25 jaar bestaat, om dit jeugdconcert te organiseren, als geschenk van de jubilaris aan de dorpsgemeenschap. De schoolkinderen reageerden enthousiast op de muziek en lieten dat in woord en beweging duidelijk blijken: het was in die zin geen standaard klassiek concert waar alles er toch een beetje stijfjes en stil aan toe gaat. Voor de leerlingen die er in de klas op school al mee bezig waren geweest, was het een feest van herkenning. Bij de optocht naar de dierentuin met de gevangen wolf klapten ze vrolijk mee.

Professionele muzikanten

En wat was het een professioneel orkest, die vijftien musici van het NASKA dat in verschillende bezettingen vooral op projectbasis speelt. Een volle en heldere klank, precies en pittig, indrukwekkende blazers, geweldige slagwerkers en vijf heerlijke strijkers. Bob Berkemeier dirigeerde met vaart en verve, intiem als het moest, maar hij wist ook van wanten als fortissimo gevraagd werd. Menig kind schrok zich een hoedje bij de muzikale geweerschoten en de grommende wolf. Marius Schalkwijk was goed op dreef als verhalenverteller, met zijn aangename stem was hij uitstekend te verstaan. Al met al een unieke ervaring. Wie durft er nog te zeggen dat er in Uithoorn nooit iets gebeurd?

Jubileumconcert

Het volgende evenement van de SCAU is het jubileumconcert op zondagmiddag 18 februari a.s., om 14.30 uur in de Thamerkerk. Dan brengt Blazersensemble Helicon uit Limburg – een graag geziene gast in Uithoorn – een afwisselend programma met werken van Mozart, Bernard, Andriessen, Donizetti, Elgar, Dvorak en Debussy. Op de website van de SCAU is alle informatie te vinden en zijn ook online kaarten te bestellen: www.scau.nl

Door Ruurd van der Weg