Kinderboerderij en zwembad 2 weken dicht!

Aalsmeer – Tijdens de persconferentie op 3 november zijn er nieuwe maatregelen bekend gemaakt in de strijd tegen het coronavirus. Ook kinderboerderij Boerenvreugd gaat dicht voor publiek. De sluiting is van donderdag 5 tot en met woensdag 18 november. De boeren en boerinnen van Ons Tweede Thuis (OTT) blijven doordeweeks wel op de boerderij komen om de dieren te verzorgen. Boerenvreugd is blij dat zij in ieder geval hun werkzaamheden kunnen blijven doen. In het weekend nemen de vrijwilligers de verzorging van de dieren op zich.

Geen zwemlessen!

Niet alleen de kinderboerderij sluit het hek twee weken vanwege de nieuwe corona-maatregelen, ook bij zwembad De Waterlelie gaat minimaal veertien dagen de deur op slot. De organisatie had gehoopt de zwemlessen voor kinderen voort te kunnen zetten, maar dit blijkt toch niet te mogen. “De Rijksoverheid communiceerde eerst dat er een uitzondering was voor zwemles. Helaas is deze uitzondering later weer ingetrokken. Ook de zwemles gaat dus niet door”, aldus de organisatie op facebook. “Blijf allemaal gezond en hopelijk tot over twee weken”, besluiten de medewerkers het bericht. Meer informatie is te vinden op de website www.dewaterlelieaalsmeer.nl