Kinderboekenweek in Bibliotheken

Amstelland – Van 4 tot en met 15 oktober is het Kinderboekenweek. De perfecte tijd om extra bezig te zijn met boeken, (voor)lezen en met alles wat met ‘Bij mij thuis’, het thema dit jaar, te maken heeft. Ga tijdens de Kinderboekenweek naar de Bibliotheek om de leukste kinderboeken te lenen, één van de jeugdactiviteiten bij te wonen, de speurtocht te doen of het voel-je-thuis-boek op te halen.

Divers programma.

Er is van alles te doen tijdens de Kinderboekenweek in de bibliotheken Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn. Op de agenda staan onder andere een mooi kinderboekenfeestje met Sanne Rooseboom, de schrijfster van de reeks ‘Het ministerie van’. Dit feestje is gratis, maar vooraf online aanmelden is wel een vereiste. Verder worden diverse voorleesochtenden georganiseerd, evenals voorleesshows, diverse Maakplaatsen, workshops en meer. De activiteiten zijn verdeeld over alle vestigingen van de Bibliotheek Amstelland. Op de speciale Kinderboekenweek pagina (www.debibliotheekamstelland.nl/kinderboekenweek) op de website van de bibliotheek is een toelichting te vinden op het gehele programma en kunnen kinderen zich aanmelden voor de activiteiten. Met het voel-je -thuis-boek maak je een ontdekkingstocht langs boeken om je in te (t)huizen. Je opent deuren naar verschillende thuiswerelden met de bieb en haar collectie als onuitputtelijke bron.

Kinderboekenweekgeschenk

Net als elk jaar is er ook een Kinderboekenweekgeschenk. Het is geschreven door niemand minder dan, de gast op 11 oktober, Sanne Rooseboom (van de reeks Het ministerie van). Het boek krijg je gratis als je voor tenminste 12,50 euro aan kinderboeken gekocht worden.

Leesplezier

De Kinderboekenweek is bedoeld voor kinderen tot en met 12 jaar. Basisscholen, de kinderopvang, BSO’s, bibliotheken en boekwinkels besteden er dan ook veel aandacht aan. Maar ook thuis kun je aandacht besteden aan de Kinderboekenweek. Ook voor peuters en zelfs voor baby’s is het namelijk ontzettend belangrijk dat ze worden voorgelezen en leren om zelf boeken te lezen. Met het stimuleren van leesplezier kun je niet vroeg genoeg beginnen.