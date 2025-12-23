Keuze ThamerThuis: kerststukje maken

De Kwakel – Aangenaam verrast was hospice ThamerThuis met de donatie die zij heeft ontvangen van De Kwakelse Veiling. De bestemming hiervoor was voor de vrijwilligers en de keuze is gevallen op kerststukjes maken. Het was verleden week een creatieve, gezellige middag en de prachtige resultaten mogen er zijn zo vlak voor de feestdagen.

Blij met donatie

Hospice ThamerThuis is erg blij met de donatie, omdat zij de vrijwilligers hiermee extra in het zonnetje konden zetten. Zij zijn een onmisbare schakel in het kunnen bieden van een warme plek, waar mensen op hun eigen wijze en volgens eigen inzicht de laatste periode van het leven doormaken.

Vrijwilligers welkom

Het hospice en de thuisinzet zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Een vooropleiding of werkkring is minder belangrijk. Wel moet je wekelijks een paar uur beschikbaar zijn. ThamerThuis biedt vrijwilligers een cursus van enkele dagdelen om hen voor te bereiden. Meer informatie: 0297-540536 en vraag naar de coördinator. Mailen kan ook naar: info@thamerthuis.nl.

De prachtige resultaten mogen er zijn zo vlak voor de feestdagen. Foto: aangeleverd.