Kerstvakantie-familiefilms bij Filmtheater Gerrit

Uithoorn – De kerstvakantie is traditioneel het uitgelezen moment om familiefilms te komen bekijken. Dit jaar draaien er weer twee nieuwe titels voor het hele gezin bij Filmtheater Gerrit in Uithoorn: ‘Juf Braaksel en de mysterieuze verdwijning’, zaterdag 27 december om 14.00 uur en zondag 4 januari om 11.00 uur; en ‘Zootropolis 2’, zondag 28 december om 11.00 uur en zaterdag 3 januari om 14.00 uur.

Het verhaal van ‘Juf Braaksel en de mysterieuze verdwijning’: Milou is nieuw in de klas van Lotte en Thijs, en het schooljaar begint meteen goed tijdens schoolkamp met Juf Evi. Maar de pret is snel voorbij als ook Juf Braaksel meegaat met haar vreselijke regels. En dan duiken ook nog eens de heksen Ali en Greta op. Tijdens het kamp ontdekt Milou met een magische verrekijker iets vreemds. In het museum vlakbij is een bijzonder kompas gestolen dat alles kan laten verdwijnen. Samen met Lucas, Lotte en Thijs belandt ze in een spannend avontuur vol magie en geheimen. Kunnen ze Juf Braaksel te slim af zijn voordat de magie voorgoed in verkeerde handen valt?

Het verhaal van ‘Zootropolis 2’: Judy en Nick raken verwikkeld in een spannend mysterie wanneer Gary de Snake in Zootropolis arriveert en de dierenstad volledig op zijn kop zet. Om de zaak op te lossen, moeten Judy en Nick undercover gaan in onverwachte delen van de stad, waardoor hun groeiende partnerschap op de proef wordt gesteld als nooit tevoren.

Check de website www.filmtheater-gerrit.nl voor tickets en het overige aanbod in december en januari.

Op de foto: De films ‘Juf Braaksel en de mysterieuze verdwijning’ en ‘Zootropolis 2’ zijn in de kerstvakantie te zien bij Filmtheater Gerrit. Foto’s: aangeleverd.