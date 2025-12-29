Kerstlunch in Buurtkamer Meerwijk

Uithoorn – De bezoekers van de wekelijkse koffieochtend in Buurtkamer Meerwijk sloten het jaar af met een feestelijke kerstlunch.

Deze lokale pleisterplaats in Uithoorn is een ontmoetingsplek voor buurtbewoners in de wijk, een soort ‘huiskamer’ waar mensen elkaar kunnen ontmoeten voor koffie, een praatje, samen eten, en activiteiten zoals bingo, om zo de sociale cohesie in de wijk te versterken, met ondersteuning van de gemeente en vrijwilligers.

Traditie

Deze traditie leeft al jaren, maar waar men vroeger zelf zorgde voor het aankleden van de ruimte, het dekken van de tafels en het bereiden van de lunch, koos de groep dit keer voor gemak en kwaliteit. De catering werd verzorgd door Brownies & Downies Uithoorn, en dat bleek een schot in de roos: smaakvolle broodjes en een verrukkelijke brownie bij de koffie maakten het samenzijn compleet. Donderdag 8 januari staat de koffie weer klaar in het Fort aan de Drecht, van 10.00 tot 12.00 uur.

Meer informatie? Mail naar buurtkamermeerwijk@gmail.com.

De bezoekers van de wekelijkse koffieochtend in Buurtkamer Meerwijk sloten het jaar af met een feestelijke kerstlunch. Foto: aangeleverd.