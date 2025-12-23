De Kwakel – Al drie jaar organiseert Kookstudio In den Ossewaerd samen met dorpshuisbeheerder Edward van De Quakel een tweewekelijks dorpsdiner. Het initiatief blijkt een schot in de roos: vooral ouderen en alleenstaanden schuiven graag aan voor een betaalbare, huisgemaakte maaltijd.

Op woensdag 17 december stond een bijzonder kerstdiner op het programma. Maar liefst 56 gasten genoten van een viergangenmenu, een luxe variant op de gebruikelijke tweegangenmaaltijd. Voor Marleen en Rens Jan, eigenaren van In den Ossewaerd, betekende dat extra werk naast hun dagelijkse activiteiten in de B&B en kookstudio. Gelukkig konden zij rekenen op hulp van vrijwilligers, zowel bij de voorbereidingen als tijdens het diner. Samen met medewerkers van het dorpshuis zorgden zij voor het uitserveren, drankjes en de afwas.

De feestelijke uitbreiding van het menu was mogelijk dankzij een gulle bijdrage van Keurslager Gert Stronkhorst, die alle gasten trakteerde op een smakelijke eendenbout. Deze geste werd door iedereen met veel waardering ontvangen.

Het succes van het dorpsdiner blijkt uit de groeiende belangstelling. Voor veel inwoners is het een waardevol moment van ontmoeting en gezelligheid. “Het voorziet duidelijk in een behoefte”, aldus de organisatoren. Reden genoeg om ook in 2026 door te gaan: er staan ongeveer twintig diners op de planning.

Wie wil aanschuiven, moet er snel bij zijn. Het eerstvolgende diner op 7 januari is al volgeboekt. Bel het dorpshuis voor informatie over beschikbare plaatsen bij volgende edities. Voor slechts 10 euro wordt een smakelijke maaltijd en een flinke dosis dorpsgezelligheid voorgeschoteld.

Kerstdiner brengt De Kwakel samen. Foto: aangeleverd.