De Kwakel – Zaterdagavond 20 december zijn belangstellenden van harte welkom bij het kerstconcert van Tavenu in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16 in De Kwakel. Samen met popkoor Da Capo zorgt Tavenu voor gezellige kerstmuziek. Het concert begint om 20.00 uur, de toegang is gratis.

Het orkest van Tavenu onder leiding van Thomas Piet begint met een concertwerk De Zwaanriddersage. Daarna gaat het kerstprogramma van start met onder andere ‘Merry Christmas everyone’, ‘All I want for Christmas’ en ‘Rudolph the red-nosed reindeer’.

Da Capo’s popkoor zingt onder de enthousiaste leiding van dirigent Floor van Erp populaire kerstliederen. Orkest en koor sluiten af met ‘We all stand together’, ‘Stille Nacht’ en ‘We wish you a merry Christmas’.

Op de foto: Kerstconcert TAVENU en Da Capo. Foto: aanageleverd.