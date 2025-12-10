Uithoorn – Koor United opent maandag 15 december om 20.00 uur onder leiding van dirigent/pianist Rob van Dijk de deuren van De Schutse voor een sfeervol kerstconcert. Dat duurt tot ongeveer 21.30 uur. Kosten bedragen 7,50 euro, inclusief een drankje na afloop.

Speciaal voor deze bijzondere avond is een projectkoor gevormd. Maar liefst 30 extra zangers hebben zich tijdelijk aangesloten bij United. Samen met het koor staan er daardoor meer dan 80 koorleden op het podium; een indrukwekkend geheel dat garant staat voor een warme, muzikale kerstbeleving.

Er is nog een aantal toegangskaarten te reserveren via www.koor-united.nl. De betaling vindt plaats 15 december aan de zaal, alleen contant.

Op de foto: Kerstconcert met United en projectkoor. Foto: aangeleverd.