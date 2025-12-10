Kerstconcert in De Schutse: Joy to the world

Uithoorn – SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) houdt zondagmiddag 21 december haar tweejaarlijkse kerstconcert. Koor van dienst is het twaalfkoppige AlphensKamerkoor Cantabile onder leiding van Simon Stelling met vaste begeleider Alexander Schippers op orgel en piano.

Het feestelijke en gevarieerde kerstconcert begint om 14.30 uur en wordt gehouden in De Schutse; de deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open. Losse kaarten à 18 euro zijn online te bestellen via www.scau.nl of te koop in boekhandel Readshop (winkelcentrum Zijdelwaardplein, naast Jumbo). Jongeren tot en met 16 jaar betalen 11 euro.

Joy to the world!

Kerstliederen uit Engeland en Duitsland, liederen rondom Maria, Christmas Carols en hedendaagse koormuziek passeren de revue, gelardeerd met een muzikaal intermezzo op orgel en een improvisatie op bekende Amerikaanse kerstliederen. Ook het publiek wordt uitgenodigd om mee te zingen in samenzang. Het belooft een middag te worden in De Schutse die al helemaal in kerstsfeer is met een expositie van kerststallen.

Cantabile

Kamerkoor Cantabile zingt sinds 1987 onder de bezielende leiding van Simon Stelling. Het repertoire van het koor is breed en varieert van muziek uit de renaissance tot en met muziek uit de 21e eeuw. Het koor kan terugkijken op enkele bijzondere uitvoeringen, zoals de Nederlandse première van het Requiem van de Noorse componist Arnesen in 2018 en diens The Holy Spirit Mass met orgelbegeleiding in 2023. Cantabile is wat betreft zuiverheid en emotionele expressie het beste kamerkoor uit de regio.

Stelling en Schippers

Simon Stelling studeerde aan het Utrechtse conservatorium en deed een voortgezette orgelstudie bij de befaamde Franse organiste Marie-Claire Alain. Hij is vaste organist van de Adventskerk in Alphen aan den Rijn. Sinds 2013 is hij ook stadsorganist en dirigent van twee koren. Alexander Schippers begon zijn orgelstudie bij Leen Schippers en studeerde vervolgens orgel en piano bij Simon Stelling. Vanaf 2019 zette hij zijn orgelstudie voort bij Ben van Oosten in Den Haag en werd hij vaste organist van de Bonifaciuskerk in Alphen aan den Rijn.

Op de foto: Het twaalfkoppige Alphens Kamerkoor Cantabile. Foto: aangeleverd.