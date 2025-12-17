Uithoorn – SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) houdt zondag 21 december om 14.30 uur haar kerstconcert onder het motto ‘Joy to the World!’ Het Alphens kamerkoor Cantabile komt zingen onder leiding van Simon Stelling met vaste begeleider Alexander Schippers op orgel en piano.

Kerstliederen uit Engeland en Duitsland, liederen rondom Maria, Christmas Carols en hedendaagse koormuziek passeren de revue, afgewisseld met muzikale intermezzo’s. Het publiek wordt ook uitgenodigd voor samenzang.

Losse kaarten à 18 euro zijn online te bestellen via www.scau.nl of te koop in de Readshop (winkelcentrum Zijdelwaard, naast de Jumbo); jongeren tot en met 16 jaar betalen slechts 11 euro.

Op de foto: Kerstconcert door Cantabile in De Schutse. Foto: aangeleverd.