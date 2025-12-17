Kerstbingo trekt volle zaal

De Kwakel – Het Dorpshuis van De Kwakel stond afgelopen vrijdag in het teken van een sfeervolle kerstbingo, georganiseerd door het activiteitencomité. Al ruim voor aanvang om 19.00 uur verzamelden enthousiaste bezoekers zich bij de ingang. Om 20.00 uur klonk het startsein, met Hans Valentijn – bekend van de Jolly Jokers – als energieke spreekstalmeester, bijgestaan door Aad Hogerwerf. De spanning steeg bij elke getrokken bal: van een rijtje tot volle kaart, alles kwam voorbij.

Toen negen deelnemers tegelijk bingo hadden, zorgde Joke met een goed gevulde ‘reservedoos’ voor extra kerstartikelen, zodat niemand teleurgesteld naar huis ging. Onder het genot van drankjes en snacks verliep de avond in een gezellige sfeer. Naast de bingo vielen ook de twee loterijrondes in de smaak.

De volgende bingo staat gepland op vrijdag 13 februari. Eerst volgt op 31 december het traditionele Oudejaarskaarten, vanaf 13.00 uur.

Op de foto: Volle zaal in De Kwakel. Foto: aangeleverd.