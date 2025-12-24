‘Kerst vier je samen’ bij Legmeervogels

Uithoorn – Onder het motto ‘Kerst vier je samen’ werd ook dit jaar de Ouderendag Uithoorn georganiseerd door Stichting Activiteiten Amstelland in samenwerking met en bij Legmeervogels. De viering op zondag 14 december werd een gezellige dag voor seniorenleden en oudere inwoners van Uithoorn.

De Ouderendag is inmiddels een vaste en geliefde traditie. Het doel is simpel: elkaar ontmoeten, gezellig samen zijn en even onbezorgd genieten. En dat is meer dan gelukt, er was genoeg te doen en te beleven. De gasten konden aanschuiven voor lekker eten, meedoen aan een gezellige bingo en luisteren naar fijne muziek. De sfeer zat er de hele dag goed in. De vrijwilligers stonden zoals altijd klaar om iedereen in de watten te leggen. Dankzij hun inzet ontbrak het de bezoekers aan niets. De vele complimenten voor de organisatie waren dan ook meer dan verdiend.

Op de foto: Een gezellige dag voor seniorenleden en oudere inwoners van Uithoorn. Foto: aangeleverd.