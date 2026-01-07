Mijdrecht – In Mijdrecht klinkt zaterdag 10 januari het luiden van de kerkklokken als officiële aftrap van ‘Actie Kerkbalans 2026’. Deze landelijke campagne van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Evangelische Broedergemeente en de Oud-Katholieke Kerk vraagt aandacht én financiële steun voor het voortbestaan van lokale kerkgemeenschappen.

De startbijeenkomst vindt om 12.30 uur plaats in het parochiecentrum van de geloofsgemeenschap Heilige Johannes de Doper (Mijdrecht/Wilnis). Leden van de commissies Kerkbalans, kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Mijdrecht en vertegenwoordigers van de Oud-katholieke gemeenschap zijn aanwezig. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Om 13.00 uur worden de klokken van de RK-kerk in Mijdrecht/Wilnis en de Janskerk geluid en wordt de Kerkbalansvlag gehesen. Daarmee gaat de actie officieel van start. Om deze activiteiten mogelijk te maken, is financiële steun onmisbaar. De actie loopt tot en met 24 januari. In deze periode benaderen vrijwilligers de leden van hun kerk met een bijdrageverzoek. Ook niet-leden kunnen een steentje bijdragen.

Op de foto: Kerkklokken luiden start van ‘Actie Kerkbalans 2026’ in. Foto: aangeleverd.