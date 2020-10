KCA jazzconcert in Bacchus gaat door!

Aalsmeer – Het kan doorgaan, het (uitgestelde) KCA jazzconcert aanstaande zaterdag 24 oktober in de grote zaal van Bacchus in de Gerberastraat. Het concert begint ‘gewoon’ om 21.00 uur. Er is geen pauze, zaal open vanaf 20.30 uur (niet eerder). Genoten kan worden van Tico y Aguabajo. De band bestaat uit Tico Pierhagen (piano en composities), Efraim Trujillo (tenorsax), Dave Breidenbach (bas) en Enrique Firpi (drums). Tico Pierhagen is een Nederlands/Colombiaanse pianist die samen met zijn band Aguabajo (‘laag water’) een mix van Westerse en Latijns-Amerikaanse muziek speelt, wat zich het best laat omschrijven als Colombiaanse jazz-folklore. Saxofonist Efraim Trujillo maakte in 1994 deel uit van het John Engels Kwartet dat in Bacchus optrad. Als lid van onder meer van New Cool Collective speelde hij op alle belangrijke jazzpodia van Nederland en daarbuiten. Trombonist Frans Cornelissen maakt sinds jaar en dag deel uit van de New Cool Collective en is bandleider van de FortNight bigband uit De Ronde Venen. De subtiele en ijzersterke groove van bassist Dave Breidenbach en drummer Enrique Firpi geeft Aguabajo een unieke en spannende ritmische basis.

Corona-regels

De grote zaal van Bacchus is geheel naar de huidige richtlijnen van de overheid gereed gemaakt voor de KCA jazzconcerten. Bovendien gelden er de volgende regels: Kom niet als jij of je huisgenoten corona-gerelateerde klachten hebben. Neem een mondkapje mee. Draag deze bij binnenkomst in de zaal en onderweg naar je zitplaats. Als je eenmaal hebt plaatsgenomen, mag het weer af. Doe het mondkapje weer op na het concert, op weg naar de uitgang. Er zal een looprichting gelden en iemand zal je wijzen waar je kan gaan zitten. Vanaf elke plek is de band uitstekend te zien en horen.

Kaarten, indien nog voorradig, uitsluitend verkrijgbaar in de voorverkoop via de KCA-ticketshop van de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer.

Cabaretier Fabian Franciscus.

Bacchus Tips:

* Op vrijdag 30 oktober cabaret ‘Kleine Wereld’ door Fabian Franciscus (voorstellingen om 19.30 uur en om 21.30 uur).

* Zaterdag 14 november KCA-jazz met Quartzite 4tet om 21.00 uur.

* Zaterdag 21 november cabaret ‘Tot hier en niet verder’ door Jasper van Kuijk.

Jazz met Quartzite 4tet.