Kampioenschap en promotie Vinken 2

Vinkeveen – De Vinken 2 heeft op overtuigende wijze het kampioenschap in de zaalcompetitie binnengehaald. Door puntverlies van de concurrentie was de ploeg al zeker van de titel. In twee thuiswedstrijden binnen vier dagen benadrukte De Vinken het kampioenschap voor eigen publiek met twee overwinningen, waardoor de voorsprong op de nummer twee inmiddels is opgelopen tot acht punten.

Inhaalwedstrijd

Woensdag 4 maart won de ploeg eerst een inhaalwedstrijd tegen Rohda 3 met 18-10. In een fysieke wedstrijd keek De Vinken bij rust nog tegen een achterstand aan, maar in de tweede helft nam de thuisploeg het initiatief over en liep het uiteindelijk ruim uit.

Afgelopen zaterdag vervolgde De Vinken 2 de missie om als ongeslagen kampioen te eindigen tegen Swift 3. Tot 3-3 ging de wedstrijd gelijk op, waarna de thuisploeg langzaam afstand nam en met een 8-5 voorsprong de rust in ging. In de tweede helft bleef het verschil lange tijd rond hetzelfde gaatje schommelen, maar halverwege de tweede helft werd het nog even spannend. Binnen drie minuten kwam Swift van 12-8 terug tot 12-11. De Vinken gaf vervolgens extra gas, herstelde de marge en won uiteindelijk met 15-12. Na het laatste fluitsignaal kon het kampioenschap eindelijk samen met het publiek gevierd worden.

Met de titel promoveert De Vinken 2 naar de reserve tweede klasse in de zaal. Daarmee komt de ploeg een stap dichter bij het niveau waarop het op het veld al actief is, waar De Vinken 2 uitkomt in de reserve eerste klasse.

Kampioenschap en promotie voor Vinken 2. Foto: aangeleverd.