Kamerkoor Cantabile: klein, maar fijn

Uithoorn – Om een mooi concert met kerstliederen te geven hoeft een koor niet groot te zijn. Dat liet het Kamerkoor Cantabile uit Alphen aan Den Rijn zondagmiddag horen in de Schutse. Na succesvolle optredens in vroegere seizoenen had De Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) het koor opnieuw uitgenodigd.

In de loop der jaren zijn er zoals in elk koor wisselingen in de bezetting geweest. Maar met de kleine bezetting van twaalf goede en enthousiaste amateur vocalisten kon dirigent Simon Stelling aan het SCAU-publiek in de volle zaal ook nu nog een origineel en fraai uitgevoerd kerstprogramma presenteren.

Origineel en verrassend was de keus van de gezongen kerstliederen. Van de fijnzinnige zestiende-eeuwse meerstemmigheid in werk van pauselijk componist Palestrina tot bekende carols van de in de koor-wereld geliefde componisten John Rutter en David Willcocks.

Dan het feest der herkenning bij het beluisteren van Duitse kerstliedjes en welluidende arrangementen van dirigent Simon Stelling. Zijn uitnodiging om in de zaal mee te zingen met bekende kerstmelodieën vond gehoor.

De dirigent zelf, evenals begeleider Alexander Schippers, tijdens instrumentale intermezzo’s ook solistisch meesterlijk spelend op het orgel. Waarbij Alexander de luisteraars ook nog aan de vleugel vaardig trakteerde op een knappe improvisatie op melodieën van Amerikaanse kerstliedjes. Omringd door de sfeervol aangeklede tentoonstelling van kerststalletjes uit de hele wereld genoot het SCAU-publiek van deze prachtige middag als muzikale opmaat tot de kerstdagen.

Op de foto: Kamerkoor Cantabile. Foto: aangeleverd.