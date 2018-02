Jubileumconcert SCAU met Helicon

Uithoorn – Op 19 februari is het precies 25 jaar geleden dat de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn – afgekort: SCAU – werd opgericht. Zo lang al zet deze stichting zich in voor plaatselijke, kleinschalige, laagdrempelige, betaalbare, culturele evenementen op het gebied van klassieke muziek, cabaret, kleinkunst, toneel en lichte muziek. Daarbij wordt niet beknibbeld op kwaliteit: juist professionele artiesten vinden het bijzonder om bij de SCAU op te treden. In het tot nu toe zeer succesvol verlopende jubileumseizoen verzorgt Blazersensemble Helicon op zondag 18 februari het eigenlijke jubileumconcert. Dit vindt plaats in de Thamerkerk, om half drie ’s middags.

Muzikale gebeurtenis

In januari 2015 was Helicon al eens eerder te gast bij de SCAU met een geweldig concert waar de speelvreugde van af spatte. Een goede reden om ze nog een keer uit te nodigen. De leden van het ensemble zijn afkomstig uit Limburg. Zij komen graag nog een keer naar de Randstad voor het feestelijke jubileumconcert met o.a. werken van Mozart, Bernard, Elgar, Andriessen, Donizetti , Dvorak en Debussy. Dirigent is Harrie Ries. Het belooft wederom een muzikale gebeurtenis van de eerste orde te worden.



Helicon

Het blazersensemble werd opgericht in 1981 op het Conservatorium van Maastricht en werd tot 1995 muzikaal geleid door Rien Rats (dirigent, docent, pianist en arrangeur). In het begin werd slechts in kleine kring opgetreden. Enige tijd later ontwikkelde het ensemble zich tot een professioneel dubbelkwintet, met veel optredens in de Euregio. Helicon biedt sindsdien zowel ervaren beroepsmusici als conservatoriumstudenten de gelegenheid kennis te maken met kamermuziek en al doende podiumervaring op te doen. Het ensemble werd gesticht als een dubbel blaaskwintet en het repertoire strekt zich uit van de klassieke en vroeg romantische Harmoniemusik” tot en met de 21e eeuw. De leden van het ensemble zijn afkomstig uit Limburg en werkzaam als orkestmusicus of muziekdocent, of zijn nog bezig met hun studie bachelor of master aan de diverse conservatoria. De artistieke leiding van Helicon was van 2005 tot medio 2017 in handen van dirigent Björn Bus. Het afgelopen jaar heeft het ensemble kennis mogen maken met de artistieke kwaliteiten van Harrie Ries. Voor meer informatie en actueel nieuws: kijk op Facebook

https://www.facebook.com/Blazersensemble-Helicon-476875502360138/

Kaartverkoop

Losse kaarten zijn online te bestellen via de website van de SCAU. Ongeveer tien dagen van te voren zijn losse kaarten ook verkrijgbaar in de boekwinkels The Read Shop Express (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein). Ze kosten veertien euro per stuk; jongeren onder de zestien jaar betalen slechts zeven euro. De overgebleven kaarten worden vanaf twee uur verkocht aan de kassa van de zaal. Voor meer informatie over het afwisselende programma en voor kaarten kunt u terecht op: www.scau.nl