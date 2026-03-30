Jostiband treedt op met bijzonder harpensemble

Regio – Sporthal De Bloemhof in Aalsmeer verandert zaterdag 11 april in een muzikale ontmoetingsplek waar enthousiasme, talent en verbinding centraal staan. De wereldberoemde Jostiband geeft die avond een concert, met een speciaal gastoptreden van een harpensemble. Het concert wordt georganiseerd door Rotary Aalsmeer-Uithoorn-Mijdrecht.

Met dit evenement wil de organisatie niet alleen een bijzondere avond neerzetten, maar ook bijdragen aan inclusie en lokale verbinding. Dankzij sponsoren kunnen kaarten beschikbaar worden gesteld aan bewoners van zorginstellingen in de regio, zodat ook zij deze avond kunnen beleven.

De Jostiband, onderdeel van Ipse de Bruggen, staat bekend als het grootste orkest ter wereld voor mensen met een verstandelijke beperking. Met hun aanstekelijke energie en brede repertoire weten zij al decennialang volle zalen te raken.

Bijzonder

Wat deze editie bijzonder maakt, is de samenwerking met een harpensemble. Meerdere harpisten treden samen met het orkest op, wat zorgt voor een uniek en sfeervol samenspel. De combinatie van het krachtige orkestgeluid en de warme klank van de harpen belooft een muzikale avond die zowel ontroert als verrast.

“Dit concert laat zien wat er mogelijk is als muziek mensen samenbrengt. Het is een avond die bijblijft”, aldus de organisatie. “We hopen op een volle zaal met bezoekers uit de hele regio.” De organisatie roept op om tijdig kaarten te reserveren. Ter informatie: De Jostiband is ‘Ambassadeur van de Vrijheid’ tijdens de Bevrijdingsfestivals op 5 mei en brengt in De Bloemhof ook een speciaal voor deze dag gecomponeerde act.

Meer informatie en kaartverkoop: rotary.nl/aalsmeermijdrechtuithoorn. Kaarten zijn ook verkrijgbaar via de officiële website van de Jostiband.

De Jostiband treedt op met een bijzonder harpensemble. Foto: aangeleverd.