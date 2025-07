Joost Hogerwerf wint Tour de Kwakel

De Kwakel – Zoals verwacht kwam Tadej Pogacar afgelopen zondag in Parijs als viervoudig Tourwinnaar over de finish. In de Tour de Kwakel waren de verschuivingen in de diverse klassementen nog groot de laatste dagen. Joost Hogerwerf zette zijn gestage opmars in het klassement voort en verzekerde zich zo van zijn eerste eindzege in de Tour de Kwakel.

Tour de Kwakel is een jaarlijks terugkerend dorpsspel in De Kwakel, dat draait om de Tour de France. Het evenement bestaat al 70 jaar en wordt beschouwd als het oudste tourspel van Nederland. Het is een sociaal hoogtepunt in het dorp, waarbij veel inwoners betrokken zijn en het spel serieus nemen.

Voor de wind

In huize Hogerwerf was het de afgelopen weken al opgevallen dat het Joost voor de wind ging. Bij het dagelijks verschijnen van de top 10 van de etappe was het geklaag nu eens wél van de lucht. Wout van Aert bezegelde het lot van Joost door op de Champs-Élysées de dagzege te pakken. Daarmee hield Joost Daan Herben achter zich, die Joost met een ultieme eindsprint nog op 2 punten naderde.

Toch valt er ook voor Daan niet veel te klagen. Hij wordt op de feestavond de meest gedecoreerde deelnemer. Zo wint hij de rode én witte trui en de gele pet. In de beslissende dagen wist hij het tot voordien zeer spannende klassement voor de meeste extra punten nog met een ruime marge naar zich toe te trekken. In het klassement voor beste jongere wist hij Mike van Wees nog op vijf punten achterstand te zetten. Mike staat wel met één been op het podium als nummer drie van het algemeen klassement.

Slechte start

Daarmee is de reeks van Timo Kas tot een einde gekomen. Hij werd de laatste vier jaar telkens derde in het klassement. Ter ere daarvan besloot Timo ook de dag voor de Tourrenners de Mont Ventoux van drie verschillende kanten te beklimmen. In De Kwakel klom hij na een slechte start nog op naar plaats negen in de eindrangschikking.

Zoals vermeld complementeert Daan Herben zijn uitrusting op de feestavond met de gele pet. Daarmee heeft de kopman van zijn ploeg, Toine Bartels, broer Roger afgetroefd in het ploegenklassement. Naast Daan en Toine bestaat de ploeg uit Martha van Alen, Paul Kennis en Joep Voorn.

De vrouwen

Daarmee zijn we aangekomen bij de vrouwen in deze Tour de Kwakel. Naast de pet wint Martha van Alen ook de grijze trui voor beste oudere. Daarmee gaat de Co Vlasmantrui net aan de neuzen van Lejo Hoogervorst en Jan Harte voorbij, die in een gelijk aantal punten eindigde. Ook in hetzelfde aantal punten, maar net vóór Martha, wordt Michelle Rientsma de beste vrouw in het algemeen klassement. De laatste vrouwelijke prijswinnaar is Marga Kouw. Zij wint de Frank Vlasmanprijs door op de 50e plaats in het klassement te eindigen.

De prijswinnaars zullen zaterdag 9 augustus worden gehuldigd op de feestavond van de Tour de Kwakel in Dorpshuis de Quakel. Daar zal ook worden stilgestaan bij het 70-jarig bestaan van het Kwakelse Tourspel. Wie na afloop de weg naar huis zoekt, kan een lichtje opsteken bij Frank Labee. Hij is de rode lantaarndrager van deze Tour. Eindstand: Joost Hogerwerf 151, Daan Herben 149, Mike van Wees144. Rode trui: Daan Herben 44, Joep Voorn 40, Toine Bartels 39. Ploegenklassement: Bernard Thévenet 471, Chris Froome 455, Jan Janssen 452.

Joost Hogerwerf wint de Tour de Kwakel. Foto: aangeleverd.