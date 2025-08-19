Jongvolwassenen Uithoorn en DRV laten Sail links liggen

Mijdrecht/Uithoorn – Sail Amsterdam, ooit het paradepaardje onder de Nederlandse evenementen, lijkt zijn glans te verliezen bij jongvolwassenen. Uit het jaarlijkse Evenementen Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy blijkt, dat maar liefst twee derde van de 18- tot 34-jarigen niet weet wat Sail is. De vijfjaarlijkse frequentie en het wegvallen van de editie in 2020 door corona hebben het zeilfestijn uit het collectieve geheugen doen verdwijnen. Toch blijft Sail onder de oudere en trouwe achterban populair. In de top 20 van evenementen met de sterkste reputatie staat Sail nog op plek elf, gelijk aan de Dutch Grand Prix. Maar buiten de regio Amsterdam – en zeker onder jongvolwassenen in Uithoorn en DRV – is het tij gekeerd.

‘Boten voor ouderen’

We spraken met twee jongvolwassenen uit de regio: Lotte (24) uit Mijdrecht en Jayden (21) uit Uithoorn. Beiden zijn fervente festivalgangers, maar Sail? Dat zegt hen weinig. Lotte: “Ik heb de naam Sail wel eens gehoord, maar ik dacht dat het iets met boten voor ouderen was. Ik ga liever naar Lowlands of Pride Amsterdam. Daar voel ik energie, muziek, mensen van mijn leeftijd. Sail voelt als iets waar mijn ouders misschien heen zouden gaan.”

Jayden: “Ik moest het Googelen toen ik het zag in die top 20. Het ziet er indrukwekkend uit, maar het spreekt me totaal niet aan. Geef mij maar Mysteryland of De Vrienden van Amstel LIVE. Daar is sfeer, daar gebeurt iets. Sail lijkt me meer kijken naar boten en wachten tot er iets gebeurt.”

Beide jongeren noemen evenementen als Lowlands, Pride Amsterdam en Mysteryland als favorieten. Niet toevallig staan die ook hoog in de reputatieranglijst van 2025. Lowlands (7), Pride (9) en Mysteryland (14) scoren goed op merkkracht, waardering en binding.

Campagne voor relevantie

Volgens merkadviseur Hendrik Beerda is het cruciaal dat Sail zich opnieuw uitvindt voor een jonger publiek: “Om van Sail het hoogtepunt te maken van de 750e verjaardag van Amsterdam, moet de organisatie vooral de 18- tot 34-jarigen bereiken. Buiten de regio Amsterdam zal Sail echt campagne moeten voeren om weer relevant te worden.”

Evenementen met de sterkste reputatie van het onderzoek wordt aangevoerd door het Bevrijdingsfestival, gevolgd door de Vierdaagse Nijmegen en de Huishoudbeurs. Opvallend is de stijging van Zwarte Cross (van plek 16 naar 8) en Concert at SEA (van 27 naar 18). Sail, ooit nummer 1, staat nu op plek 11.

Op de foto: Jongvolwassenen uit Uithoorn en DRV laten Sail links liggen. Foto: archief.