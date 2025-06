Jongste jeugddag bij hockeyclub Qui Vive

De Kwakel – Nadat de jongste jeugd (groep 3 tot en met 6) afgelopen week de laatste trainingen gehad hadden, was het afgelopen zaterdag 21 juni tijd voor de jaarlijkse jongste jeugd afsluiting voor alle hockeyclubs in de omgeving. Bij Qui Vive aan de Vuurlijn in De Kwakel werd deze dag gehouden voor de meisjes in de onder 10 categorie. De andere categorieën gingen naar clubs in de omgeving. Zestien teams kwamen naar de club voor wedstrijdjes, allerlei spellen en andere leuke activiteiten. Ondanks alle wegafsluitingen rondom Amsterdam 750 jaar en de NAVO-top, was iedereen op tijd aanwezig. Er was voor een landenthema gekozen en ieder team had een mooie gepaste outfit aan. Het was een warme, ontzettend leuke, geslaagde dag.

Meer informatie over hockeyen bij Qui Vive: mail naar proefles@quivive.nl.