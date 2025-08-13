De Kwakel – Het sportcomplex van KDO in De Kwakel vormt donderdag 21 augustus het decor voor een bijzondere gebeurtenis: de Jonger Oranje Talentendag. Deze landelijke voetbaldag, die bekendstaat om haar laagdrempelige en pleziergerichte aanpak, biedt kinderen tussen de 6 en 13 jaar de kans om hun voetbaltalent te tonen aan scouts van diverse Nederlandse profclubs.

Talentenscouts

Tijdens de Talentendag spelen de deelnemers in kleine teams van vier tegen vier, ingedeeld op leeftijd. Onder het toeziend oog van talentenscouts van onder andere Ajax, Feyenoord, PSV, AZ en Sparta krijgen zij de kans om zich in de kijker te spelen. Kinderen die opvallen, maken kans op een uitnodiging voor de Jonger Oranje Finals. Daar wacht een unieke ervaring: een wedstrijd spelen tegen een echte profclub, als onderdeel van het nationale Jonger Oranjeteam.

Plezier en sportiviteit

Hoewel het scouten een belangrijk onderdeel is, benadrukken de organisatoren dat plezier en sportiviteit voorop staan. “Het gaat om een leuke dag met vriendjes en vriendinnetjes, waarin voetbal centraal staat, maar zonder prestatiedruk”, aldus Jonger Oranje.

De belangstelling is groot: inmiddels hebben zich al meer dan 115 kinderen aangemeld. De organisatie hoopt op een brede deelname vanuit KDO zelf, en nodigt alle jonge voetballiefhebbers uit om zich aan te melden via www.jongeroranje.nl/kdo.

De talentendag belooft een feestelijke en inspirerende dag te worden voor iedereen die van voetbal houdt; of je nu droomt van een profcarrière of gewoon een leuke dag op het veld wilt beleven.

Op de foto: Jonger Oranje Talentendag bij KDO. Foto: aangeleverd.