JO12-1 hockeyclub Qui-Vive ongeslagen zaalkampioen

Uithoorn – De jongens van hockeyclub Qui-Vive uit Uithoorn onder 12-1 hebben dit zaalseizoen een prachtige prestatie neergezet. Met een ongekende zegereeks en indrukwekkende cijfers legde het team beslag op het kampioenschap. De cijfers spreken voor zich: 12 wedstrijden gespeeld, 105 doelpunten voor en slechts 7 tegen.

Het succes van dit compacte team van zeven spelers kwam niet uit de lucht vallen. Met slechts één wissel per wedstrijd werd er wekelijks een enorme fysieke inspanning geleverd. Slechts één keer moest er een beroep worden gedaan op een invaller, maar de focus bleef onveranderd: winnen door samenspel.

Onder de bezielende leiding van de trainer Thies is er tijdens de trainingen hard gewerkt aan techniek, de tactiek van de strafcorner en bovenal het samenspel. Dit was terug te zien in de variatie van de doelpunten. Of het nu snoeiharde ballen hoog in het net waren, slimme schoten door de benen van de keeper, zuivere strafcorners of trefzekere intikkers bij de tweede paal; de tegenstanders wisten zich vaak geen raad met de aanvalsdrift van de jongens.

Niet alleen voorin werd het verschil gemaakt; het hele team stond als een huis. De keepers toonden hun klasse door met spectaculaire reddingen het aantal tegendoelpunten tot een minimum te beperken. Op het middenveld werd het spel prachtig verdeeld, waarbij met rust en overzicht de gaten in de defensie van de tegenstander werden gezocht.

Gedurfde acties

En de achterhoede droeg direct bij aan de scorende machine: met gedurfde acties werd de bal vanaf de eigen achterlijn mee naar voren genomen, waarbij tegenstanders werden uitgespeeld om vervolgens zelf een doelpunt te maken. Achter de schermen zorgde de teammanager dat alles vlekkeloos verliep, waardoor de spelers zich volledig konden focussen op deze topprestaties.

Dik verdiend

Buiten de indrukwekkende resultaten viel vooral de sfeer op: fanatiek tijdens de wedstrijd, maar altijd met een fijne en sportieve teamgeest. Met de aanwijzingen en steun van de geweldige coach Thies en topscheidsrechters Mark, Paul en Marco heeft elk lid van het team dit seizoen echt zijn plek gevonden in de zaal. En natuurlijk maakte de support van alle ouders en opa’s en oma’s de wedstrijden helemaal compleet. Een kampioenschap dat met recht ‘dik verdiend’ genoemd mag worden.

Op de foto: JO12-1 hockeyclub Qui-Vive ongeslagen zaalkampioen. Foto: aangeleverd.