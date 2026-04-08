JO11-3 van nieuw samengesteld team tot trotse kampioen

Mijdrecht – Wat een verschil kan een seizoen maken. De jongens van JO11-3 van SV Argon zijn dit jaar uitgegroeid van een nieuw samengesteld team tot trotse kampioen. Aan het begin van het seizoen ging winnen nog niet vanzelf. Maar na de herfststop begon het team steeds beter te draaien. De jongens vonden elkaar op het veld, gingen meer als een geheel spelen en boekten steeds vaker mooie resultaten.

Vertrouwen groeide

Sinds januari zit JO11-3 in de lift. Wedstrijd na wedstrijd werd gewonnen en het vertrouwen groeide zichtbaar. Onlangs volgde de beloning voor hun harde werk. In een beslissende wedstrijd moest er gewonnen worden om het kampioenschap veilig te stellen. De jongens hielden het hoofd koel en wonnen overtuigend met 2-0. Daarmee sleepten ze, op basis van doelsaldo, het kampioenschap binnen.

Knappe prestatie

Een knappe prestatie van een team dat dit seizoen enorme stappen heeft gezet. Het samenspel, het coachen van elkaar en de teamspirit waren daarbij doorslaggevend. De trainingen van coaches Wouter Wakker en Frodo Post, die wekelijks op maandag en woensdag klaarstaan, hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen. De kampioenen zijn inmiddels gepromoveerd naar de derde klasse en kijken vol enthousiasme uit naar het vervolg van het seizoen.

Op de foto: Argon JO11-3 trotse kampioen. Op de foto ontbreekt Jamie Post. Foto: aangeleverd.