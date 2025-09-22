De Kwakel – Voor jonge voetballers uit de regio die dromen van een carrière als prof biedt KDO de komende herfstvakantie een unieke kans. Donderdag 23 en vrijdag 24 oktober organiseert de vereniging op haar sportcomplex in De Kwakel de Jeugdvoetbaldagen: twee intensieve en leerzame dagen vol voetbalplezier en techniektraining.

De jeugdvoetbaldagen staan onder leiding van de staf van jeugdvoetbalopleiding, die garant staat voor professionele begeleiding. Kinderen van 5 tot en met 15 jaar – van keeper tot spits – zijn welkom om deel te nemen, ongeacht of ze lid zijn van een voetbalclub. De trainingen zijn toegankelijk voor iedereen en worden verzorgd door ervaren en deskundige trainers.

Wiel Coerver methode

Centraal staat de Wiel Coerver methode, een internationaal erkende trainingsvorm die focust op individuele techniekverbetering. Deze methode leert spelers onder meer hoe ze hun balvaardigheid, handelingssnelheid en traptechniek kunnen verbeteren. Door gevarieerde oefenvormen en wedstrijdgerichte scholing groeit niet alleen het balgevoel, maar ook het zelfvertrouwen van de jonge spelers.

“Het moderne voetbal vraagt om dynamiek en technische beheersing”, aldus de organisatie. “Met de Coerver methode leren kinderen hoe ze de bal beter controleren, sneller handelen en met meer overtuiging spelen. Dat maakt hen niet alleen betere individuele spelers, maar tilt ook het teamspel naar een hoger niveau.”

Aanmelden kan eenvoudig via www.jeugdvoetbaldagen.com. Deelnemers mogen bij inschrijving aangeven met welke vriendjes of vriendinnetjes ze graag in dezelfde groep willen trainen.

Met deze voetbaldagen biedt KDO niet alleen een sportieve invulling van de herfstvakantie, maar ook een waardevolle ervaring voor elke jonge voetballer die zijn of haar spel wil verbeteren en vooral veel plezier wil beleven.

De jeugdvoetbaldagen bij KDO in De Kwakel zorgen voor veel enthousiasme. Foto: aangeleverd.