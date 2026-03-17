Jeugdclinic honkbal groot succes bij Thamen

De Kwakel – Honkbalvereniging Thamen stond zondag 15 maart volledig in het teken van de jeugd. De club organiseerde een speciale honkbalclinic voor alle jeugdleden, verzorgd door spelers van Honkbal Heren 1. In totaal namen kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar deel.

Het eerste team van Thamen speelt op het een na hoogste niveau van Nederland en beschikt over een brede honkbalachtergrond. Verschillende spelers hebben ervaring in de Hoofdklasse en een aantal van hen begon ooit zelf als jeugdspeler bij de vereniging. Dat maakte de clinic extra bijzonder voor de jonge deelnemers, die konden trainen met hun eigen grote voorbeelden.

Tijdens de clinic kregen de kinderen diverse oefeningen voorgeschoteld waarin techniek, samenspel en spelinzicht centraal stonden. Daarnaast was er volop ruimte voor plezier. Zo werden er verschillende spelvormen gespeeld waarbij de jeugd het zelfs tegen de spelers van Heren 1 mocht opnemen. De enthousiaste begeleiding en het plezier op het veld zorgden voor een zeer geslaagde ochtend.

Gezellige lunch

Na alle inspanningen werd de ochtend gezamenlijk afgesloten met een gezellige lunch, waarbij spelers en jeugdleden samen aan tafel gingen en er volop gelegenheid was om vragen te stellen en ervaringen te delen.

Voor veel kinderen was de dag daarmee nog niet voorbij. Om 14.00 uur speelde Honkbal Heren 1 een oefenwedstrijd tegen RCH-Pinguïns Heren 1, als voorbereiding op het nieuwe seizoen. De jeugd kon hun voorbeelden dus meteen ook nog in actie zien. Thamen wist de wedstrijd overtuigend te winnen met 16–3.

De clinic werd door zowel deelnemers als organisatie als een groot succes ervaren en smaakt zeker naar meer. Een sportieve en inspirerende ochtend die voor herhaling vatbaar is.

De jeugdclinic honkbal was een groot succes bij Thamen. Foto: aangeleverd.