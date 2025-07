Uithoorn – VDO Tafeltennis sluit elk jaar het voorjaarsseizoen af met het Kees Jager-familietoernooi en een aansluitende barbecue. Ivo en Per Peters hadden een moeizame poulefase, maar daarna stond er geen maat op dit duo.

Met 20 teams was het toernooi goed bezet en was het gezellig druk in de warme speelzaal van de Meerwijk. Het deelnemersveld werd verdeeld in vier poules van vijf, waarbij de bovenste twee zich zouden plaatsen voor het hoofdtoernooi. De teams die op de posities drie tot met vijf eindigden konden spelen voor de prijs in het B-toernooi.

In de finale van het B-toernooi waren Raymond Spruijt en Richard de Boer in vier games nipt te sterk voor Ria en Jan van der Wal (11-9, 11-8, 8-11, 11-5). De eerste halve finale van het eindtoernooi ging tussen het goed spelende duo Isa en Roy Peters en de winnaars van 2024 Puck van der Sluijs en Stefan van der Wal. Puck en Stefan waren in topvorm en wonnen met 11-3, 11-7, 11-6. In de andere halve finale waren Ivo Peters en Per Peters oppermachtig tegen Nel en Maarten van Rossum, die in de troostfinale weer te sterk waren voor Roy en Isa – 12-10, 11-6 en 11-9 – om de derde prijs te claimen. Per en Ivo waren in de finale in doorslaggevende rally’s bij de les en versloegen de kampioenen van 2024 met 14-12, 11-5 en 13-11.

Ivo en Per Peters winnen familietoernooi VDO Tafeltennis. Foto: aangeleverd.