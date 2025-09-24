IVN Paddenstoelenexcursie in parkbos Over-Holland

Regio – IVN De Ronde Venen en Uithoorn organiseert zaterdag 27 september een interactieve paddenstoelenexcursie in het historische parkbos Over-Holland, gelegen tussen Breukelen en Nieuwersluis. De excursie start om 10.00 uur bij de Zwarte Schuur aan de Rijksstraatweg in Nieuwersluis en duurt ongeveer anderhalf uur.

Het parkbos Over-Holland, ooit de tuin van het gelijknamige landgoed, vormt na een recente renovatie het decor voor een herfstwandeling, waarin natuur en cultuur samenkomen. Onder begeleiding van ervaren paddenstoelenkenners maken deelnemers kennis met de wereld van zwammen. Tijdens de wandeling wordt niet alleen gekeken en geluisterd; met behulp van determinatiekaarten wordt actief gezocht naar verschillende soorten paddenstoelen, zoals de rodekoolzwam, het varkensoortje of de narcisridderzwam. Daarbij wordt aandacht besteed aan het herkennen van soorten, het onderscheiden van eetbare en giftige exemplaren en de betekenis van namen.

De route voert over grotendeels goed begaanbare paden, al wordt stevig, waterdicht schoeisel aanbevolen. Kinderen zijn welkom om mee te zoeken, al is er geen aparte kindergids aanwezig. Deelname aan de excursie is gratis, met na afloop de mogelijkheid tot een vrijwillige bijdrage. Aanmelden is verplicht en kan tot vrijdag 26 september 12.00 uur via paddenstoelen@ivn-drvu.nl of via de website van IVN De Ronde Venen & Uithoorn. Het maximumaantal deelnemers is 25. Parkeren bij de schuur is beperkt; geadviseerd wordt te parkeren op de Vrijheidslaan (12 tot 15 minuten lopen). Openbaar vervoer is mogelijk via bus 120 (Amsterdam-Utrecht), halte Over-Holland.

Op de foto: Paddenstoelenexcursie met IVN De Ronde Venen en Uithoorn. Foto: archief.