5 Ideeën voor invulling rotonde Zwarteweg

Aalsmeer – Deze zomer hebben inwoners ideeën kunnen aandragen voor het middenstuk van de nieuwe rotonde bij de Zwarteweg. Bijna vijftig Aalsmeerders hebben een leuk en creatief idee ingediend. Uit deze ideeën heeft de gemeente er nu vijf geselecteerd, die passen binnen de voorwaarden die vooraf gesteld zijn. Zo is er bijvoorbeeld gekeken of er veilig onderhoud gepleegd kan worden aan de rotonde en of het bij de Aalsmeerse uitstraling en het beschikbare budget past.

De vijf ideeën zijn: Aalsmeer in grote letters van Suzan Verheul, Stoer groen van Elize Eveleens, Aalsmeer Bloemendorp (met beeld van bloem dat bij de Legmeerdijk stond) van Thijs van Leeuwen, Golven van groen en een grote 3d A van Joost de Vries en Rotunda Flora (rondjes met bloemen en groen) van Joop Kok.

Er kan tot 30 november gestemd worden via participatie.aalsmeer.nl. Het idee met de meeste stemmen wordt uitgevoerd door de gemeente.