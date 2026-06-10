Jeugdteam TPV kampioen voorjaarscompetitie

Mijdrecht – Het jeugdteam – van 13 tot en met 17 jaar – van de Mijdrechtse Tennis & Padelvereniging (TPV) heeft zich de afgelopen weken overtuigend tot kampioen gekroond in de voorjaarscompetitie. Het team speelde sportieve en aantrekkelijke wedstrijden tegen onder meer Kudelstaart, Hillegom, De Kikkers, All Out, Zwaanshoek, Amstelburgh en Uithoorn. De reeks leverde niet alleen mooie duels op, maar ook een eerste plaats in de competitie. Het kampioenteam, bestaat uit Abby, Sam, Ryan en Otis. De vereniging spreekt van een knappe prestatie en feliciteert de spelers met het behaalde resultaat.

Op de foto: Het kampioenteam, bestaande uit Abby, Sam, Ryan en Otis. Foto: aangeleverd.