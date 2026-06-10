VLTV Heren 1 verrast met tweede plaats in hoofdklasse

Vinkeveen – Na het kampioenschap in de 1e klasse vorig jaar stond VLTV Heren 1 dit seizoen voor een flinke uitdaging. De Vinkeveense tennissers promoveerden naar de hoofdklasse, een van de hoogste regionale niveaus waarop wordt gespeeld, en kregen bovendien te maken met een nieuwe competitieopzet van de KNLTB.

Waar normaal gesproken slechts de onderste twee teams degraderen, besloot de bond dit seizoen de competitie flink op de schop te nemen. Van de acht teams zouden maar liefst vier ploegen degraderen, terwijl alleen de kampioen promotie kon afdwingen. Dit alles vanwege de introductie van een nieuwe tussenklasse, waardoor zowel de hoofdklasse als de 1e klasse in de toekomst sterker moeten worden. Handhaving was daarom vooraf het enige realistische doel voor het team uit Vinkeveen. Dat doel werd echter al snel overtroffen.

Prestatie van formaat

VLTV begon sterk met een overwinning in Amersfoort en won vervolgens ook de thuiswedstrijd tegen een team uit Amsterdam. Alleen tegen de latere kampioen moest het zijn meerdere erkennen. Daarna volgde een indrukwekkende reeks wedstrijden, met als hoogtepunt twee overtuigende 6-0 overwinningen in de laatste speelrondes. Met uiteindelijk een tweede plaats achter de terechte kampioen leverde VLTV een prestatie van formaat. Waar vooraf werd gehoopt op handhaving, eindigde het team uiteindelijk als runner-up van de competitie en liet het diverse gevestigde hoofdklasseteams achter zich.

De succesvolle ploeg bestond grotendeels uit dezelfde spelers als tijdens het kampioensjaar: Merlijn Witton, Koen van der Drift, Stan den Braber, Robin Ekholm en Martin de Jong. Nieuwkomer Koen Berentzen bleek daarbij een schot in de roos. De sterke driespeler pakte zowel in de singles als dubbels veel belangrijke punten en liet zien direct van grote waarde te zijn voor het team. Ook kopman Stan den Braber draaide een uitstekend seizoen en wist veel van zijn wedstrijden winnend af te sluiten.

Op enkele speeldagen kreeg het team bovendien versterking van zijn jongere broer Nout den Braber. Nout studeert momenteel in de Verenigde Staten, waar hij deel uitmaakt van een college tennisprogramma. Tijdens een bezoek aan Nederland sloot hij aan bij VLTV en leverde hij direct een belangrijke bijdrage aan het succesvolle seizoen.

Robin Ekholm pakte belangrijke punten op de derde en vierde single, terwijl Koen van der Drift eveneens zijn wedstrijden won tegen sterke tegenstanders. Martin de Jong bekroonde het seizoen op de slotdag nog met een fraaie single-overwinning.

Na een seizoen waarin handhaving de doelstelling was en een tweede plaats het eindresultaat werd, kijkt VLTV Heren 1 alweer vooruit. De uitdaging wordt volgend jaar vermoedelijk nóg groter, omdat de hoofdklasse door de nieuwe competitie-indeling verder aan sterkte wint. Maar na dit seizoen weet het team één ding zeker: ook op hoofdklasseniveau hoort VLTV thuis in de subtop van de regio.

Op de foto: De succesvolle ploeg bestond grotendeels uit dezelfde spelers als tijdens het kampioensjaar: Merlijn Witton, Koen van der Drift, Stan den Braber, Robin Ekholm, Martin de Jong en nieuwkomer Koen Berentzen. Foto: aangeleverd.