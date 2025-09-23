Innovatief analysesysteem voor Legmeervogels

Uithoorn – Ambitie, betrokkenheid en samenwerking vormen de motor van de vooruitgang van Legmeervogels. Dat bleek tijdens een gesprek tussen hoofdtrainer Jack Honsbeek en hoofdsponsor Mark van Vliet van Van Vliet Bouw, waarbij een bijzonder moment ter sprake kwam: de overhandiging van een geavanceerd VEO-videoanalysesysteem. Het cadeau van de hoofdsponsor is niet alleen een felicitatie voor de behaalde prestaties, maar vooral een investering in de toekomst van het team.

Trainer Honsbeek is enthousiast: “Met videobeelden kunnen we spelers echt verder helpen in hun ontwikkeling. Door wedstrijden en trainingen terug te kijken, laten we zien waar ze zich kunnen verbeteren. Elke procent winst telt.” Van Vliet hoorde van Legmeervogels-voorzitter Frank den Butter over de wens van Honsbeek en twijfelde geen moment: “Zo’n vraag laat zien dat hij met de lange termijn bezig is. Daar draag ik als sponsor graag aan bij.”

Samenwerking binnen en buiten de lijnen

Voor Mark van Vliet, ondernemer uit Amstelhoek, is de band met de club meer dan een logo op een shirt. Zijn bedrijf werkte mee aan de renovatie van het complex en hielp onder meer met kleedkamers en kozijnen. “Net als in mijn bedrijf draait het hier om samenwerking. De chemie die ik bij mijn medewerkers zie, herken ik ook binnen dit team”, vertelt hij.

Een hecht team en duidelijke doelen

Hoofdtrainer Honsbeek, bezig aan zijn tweede termijn bij Legmeervogels, prijst vooral het collectief: “We zijn misschien niet individueel de besten, maar als team zijn we ijzersterk. Veel jongens kennen elkaar vanuit de jeugd en hebben echt iets voor elkaar over.” De stap naar de eerste klasse wordt spannend, maar Honsbeek ziet de uitdaging met vertrouwen tegemoet. Naast het eerste elftal kijkt hij ook nadrukkelijk naar de doorstroming vanuit de jeugd én naar succes voor het tweede elftal, dat dit seizoen mikt op een kampioenschap.

Meer dan sponsoring

Voor Van Vliet is sponsoring vooral verbondenheid: “Een club als Legmeervogels leeft in de regio. Sponsoring is veel meer dan een reclamebord, het gaat om meedoen en bijdragen aan iets moois.” Beiden hopen dat de samenwerking een inspirerend voorbeeld is voor andere ondernemers. “Er zijn volop mogelijkheden om aan te sluiten”, zegt Van Vliet. Met de steun van de hoofdsponsor en het innovatieve analysesysteem kijkt Legmeervogels vol vertrouwen vooruit. Honsbeek besluit: “Fantastisch dat dit mogelijk is gemaakt. Dit gaat onze spelers echt verder helpen.”

Innovatief analysesysteem voor Legmeervogels. Foto: aangeleverd.