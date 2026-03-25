Innerlijke reizen ervaren in Wilnis en Uithoorn

Regio – In Wilnis en Uithoorn worden klankreizen georganiseerd door Jessica Erdtsieck van SALIG (Stem, Adem, Lijf, improvisatie en Genieten); vrijdag 10 april en 29 mei is dat in Wilnis (gebouw de Schakel) en 17 april en 8 mei in Uithoorn (Atelier LEF). De klankreizen zijn van 20.00 tot 21.30 uur. Deelname is 15 euro per persoon.

Tijdens een klankreis laat je jezelf meevoeren op de ontspannende werking van meditatieve klanken, waardoor je een innerlijke reis kan meemaken. Naast klankschalen, (wind)gong en diverse klankstaven wordt er gebruik gemaakt van de udu, tongdrum, sjamanendrum, oceandrum en regenbuis. Dit alles wordt afgewisseld met stem- en natuurgeluiden, klein percussie en zacht tingelende koshi- en windchimes. Bijtijds aanmelden is raadzaam via saligyogaenklank@gmail.com of kijk voor meer informatie op www.salig.nl.

