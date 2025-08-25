Informatiepunt Digitale Overheid bij Bibliotheken Amstelland

Regio – Tegenwoordig moeten mensen steeds meer zaken zelf online regelen bij de overheid. Denk aan het aanvragen van een AOW-uitkering, het indienen van de belastingaangifte of het verlengen van het rijbewijs. Dat kan allemaal best onduidelijk zijn. Daarom breidt de Bibliotheek Amstelland het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) uit met extra cursussen en een WhatsApp-service.

Vanaf 1 september heeft de Bibliotheek Amstelland twee IDO-medewerkers in dienst die vaste spreekuren gaan draaien in de vestigingen Amstelveen Stadsplein, Westwijk, Uithoorn en tijdelijk in het Raadhuis van Aalsmeer en in Bibliotheek Kudelstaart.

Inloopspreekuren

De nieuwe IDO-medewerkers Eva en Bart staan vijf dagen per week klaar voor vragen over de digitale overheid. Zij houden de komende tijd elke week spreekuren in elke vestiging. De spreekuren staan vermeld op www.debibliotheekamstelland.nl/ido. Lukt het niet om tijdens een spreekuur langs te komen? Maak dan een afspraak. De nieuwe IDO-medewerkers gaan daarnaast de basiscursus Klik & Tik geven in Uithoorn en Aalsmeer. Tijdens deze wekelijkse cursus leren mensen het internet te ontdekken. Deze cursus wordt al gegeven in Amstelveen.

Vanaf 15 september: WhatsApp-service

Nieuw is ook de mogelijkheid om via WhatsApp vragen te stellen over de digitale overheid. Dat kan elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur. Deze service begint 15 september. Handig als je snel even iets wilt weten. Let op: wij vragen via de telefoon nooit naar je DigiD, wachtwoorden of andere persoonlijke gegevens. Hou die altijd geheim.

Hulp IDO gratis

De IDO-medewerkers geven gratis hulp bij vragen over onder andere DigiD, belastingen, zorg, toeslagen, werk en AOW. Iedereen is van harte welkom, je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Weten wat het IDO voor jou kan doen? Kijk op www.debibliotheekamstelland.nl/ido, kom langs of bel 020-545 55 51.

Over Bibliotheek Amstelland

De Bibliotheek Amstelland is het platform voor kennis en cultuur in de regio Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. De Bibliotheek is 7 dagen per week open, heeft vier vestigingen in drie gemeenten, ontvangt zo’n 700.000 bezoekers per jaar, heeft ruim 36.000 leden, een uitgebreid lesprogramma en een omvangrijke programmering van sociale en culturele activiteiten voor jong en oud.

De nieuwe IDO-medewerkers Eva en Bart staan vijf dagen per week klaar voor vragen over de digitale overheid. Foto: aangeleverd.