Indrukwekkende Dodenherdenking bij de Thamerkerk

Uithoorn – Bij de Thamerkerk in Uithoorn is zondag 4 mei stilgestaan bij de mensen die omgekomen zijn tijdens oorlogen en vredesmissies. Burgemeester Pieter Heiliegers had een indrukwekkende speech en legde samen met wethouder Ferry Hoekstra een krans namens de gemeente.

De organisatie was dit keer in handen van de gemeente zelf. Omdat het Vriendencomité 4 mei eerder dit jaar besloot om te stoppen. Het comité vindt de verantwoordelijkheid te groot en gaat kijken hoe nu verder. De gemeente vindt de herdenking te belangrijk en besloot de organisatie daarom zelf in handen te nemen.

Speciale gasten

“Veel inwoners waren aanwezig en dat geeft wel aan hoe belangrijk men het vindt”, vertelt Heiliegers. Tijdens zijn toespraak noemde hij namen van slachtoffers uit onze gemeenschap en gaf daarbij aan hoe jong zij waren toen zijn vermoord werden. “Het noemen van de namen en hun leeftijden, geven mij koude rillingen. Hoeveel leed er is geleden – ook onder kinderen en jongeren – is moeilijk te bevatten.”

Speciale gasten van de herdenking waren Jack en Ina Aldewereld. De Joodse ouders van Jack – vader Mozes en moeder Schoontje – woonden met het gezin aan de Molenkade 46 (nu genaamd Molenlaan) en later aan de Amsteldijk-Noord nummer 72 in Uithoorn. Vader was veehandelaar. Halverwege het jaar 1942 werden zij verraden en verplicht te verhuizen naar Amsterdam en daarna vermoord door de nazi’s in Sobibor en Auschwitz.

Het tweede gedeelte van de herdenking vond in de Thamerkerk binnen plaats. Twee kinderen droegen een gedicht voor en het Vriendenkoor onder leiding van Ferdinand Beuse trad op. Het Amstel Blazers Collectief was verantwoordelijk voor de muzikale omlijsting buiten. Wethouders Jan Hazen en José de Robles waren aanwezig bij Dodenherdenking in De Kwakel. Lees de hele speech van burgemeester Heiliegers op www.uithoorn.nl. Alle foto’s zijn terug te vinden op de Facebookpagina van gemeente Uithoorn.

