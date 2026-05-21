47e Dorpentocht voor Anders Amstelland

Aalsmeer – Op zondag 7 juni organiseert de Stichting Dorpentocht alweer voor de 47e keer de Dorpentocht. Iedereen, jong en oud, kan van deze fietstocht langs de mooiste plekjes in de omgeving genieten. De tocht is er in twee afstanden: 40 en 60 kilometer. De Dorpentocht is de gezelligste, recreatieve fietstocht van Nederland en heeft dit jaar weer een hele bijzondere route. De uitgelezen kans om de omgeving van Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen of een van de andere opstapplaatsen te leren kennen. De tocht gaat zowel door prachtige natuur als ook langs bebouwing. Waarschijnlijk passeren deelnemers plekken waar ze nog nooit zijn geweest.

Er zijn mensen die bijna alle edities gefietst hebben. Die vroeger al met hun ouders of grootouders deelnamen en nu met hun kinderen of kleinkinderen. Zo hebben al vijf generaties genoten van de Dorpentocht. De Dorpentocht wordt georganiseerd door een kleine groep vrijwilligers die de kosten zo laag mogelijk houden. Deelname kan tegen een kleine bijdrage van 4 euro (in de voorverkoop) of 5 euro op de dag zelf bij een van de start/stempelposten. Van de opbrengst gaat het grootste deel naar een goed doel. Vorig jaar ging, bij een deelname van 1032 mensen, het mooie bedrag van 3.535 euro naar Stichting Komma.

Het goede doel dit jaar is de Stichting Anders Amstelland. Deze stichting zet zich in voor inwoners in kwetsbare situaties die tussen wal en schip dreigen te vallen en nergens anders terechtkunnen. Wanneer reguliere voorzieningen tekortschieten, brengt de Stichting lokale ondernemers in beweging om deze inwoners te helpen met hun producten, diensten en talenten. Startplaatsen zijn er dit jaar in: Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen, Ouderkerk ad. Amstel, Abcoude, Vinkeveen, Mijdrecht en Baambrugge. Kijk voor meer informatie op: www.dorpentocht.net.

