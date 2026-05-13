Uithoorn – Opgericht in 1976 in de wijk Legmeer in Uithoorn vierde de club woensdag 6 mei 2026 haar vijftigjarig bestaan in de Sfeerstal in Nieuwveen. Voor deze bijzondere gelegenheid waagden ze zich dus een eindje buiten de eigen polder. Het werd een middag en avond van totaal negen ronden kaarten en dineren, bekwaam georganiseerd door het jubileumcomité.

Er werd gestart met vier ronden bridge waarna de vijfde ronde volgde met een drankje, het voorgerecht en de tussenstand om de spanning wat op te voeren. Daarna weer een rondje spelen waarna het hoofdgerecht de plaats van de kaarten innam. Min of meer verzadigd tenslotte de laatste tafel bridge met als slotronde het toetje.

Francis Terra en Jaap Ludwig bleken het beste bestand tegen deze copieuze avond en verdienden de roem en flessen wijn als eerste met een score van 60.07%. Jan Bronkhorst en Ben Remmers werden tweede met 58,68% en Annemiek en Floor Hesselink sloten met 53,47% de top af. Voor de overige paren restten alleen de drankjes van deze uitstekend opgezette avond.

Ter afsluiting werd het wekelijks bestuur – Huub Kamp voorzitter, Irène Hassink secretaris en Jan Wille penningmeester – nog even in het zonnetje gezet. Bijzondere dank was er voor Jaap Ludwig, die dit seizoen als wedstrijdleider de boel op zijn eigen ludieke wijze probleemloos draaiende heeft gehouden en zijn voortreffelijke side-kick Richard van den Bergh, die de logistiek voor zijn rekening nam.

Op de foto: Bridgevereniging De Legmeer 50 jaar. Foto: aangeleverd.