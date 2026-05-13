Uithoorn – Zondagavond is naast een woning aan Op De Klucht in Uithoorn brand ontstaan in een coniferenhaag. Bewoners zagen opeens steeds meer rook langs de ramen trekken en na onderzoek bleek, dat de droge haag in brand was geraakt. Mogelijk dat een achteloos weggegooide peuk hiervan de oorzaak is geweest. Onmiddellijk werden twee tuinslagen uitgerold en geprobeerd de brand in toom te houden. De met spoed opgeroepen brandweer heeft de klus met een fikse straal bluswater geklaard en de brandplek met een warmtebeeldcamera gecontroleerd. Hierna konden de bewoners weer van een rustige avond genieten en de brandweer na het bijvullen van de bluswater voorraad weer retour naar de kazerne.

Op de foto: Coniferenbrand snel geblust. Foto: Jan Uithol.