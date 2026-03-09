‘Ieder kind moet groot kunnen worden’

De Kwakel – KiKa (Kinderen Kankervrij) zet zich al jaren in om kinderkanker de wereld uit te helpen. Dankzij intensief onderzoek is de overlevingskans de afgelopen decennia gestegen, maar nog steeds overlijdt een op de vier kinderen met kanker aan de ziekte. Om dat te veranderen worden door het hele land acties georganiseerd, groot en klein. Een van de meest opvallende initiatieven is Bakken voor KiKa, dat inmiddels is uitgegroeid tot een landelijke traditie.

Heel Nederland aan het bakken

Acht jaar geleden startte Bakken voor KiKa als initiatief van Marleen Gerdes van Peuterleidsters. Het idee is simpel en effectief: laat zoveel mogelijk kinderen bakken, verkoop de vrolijke creaties en doneer de opbrengst aan KiKa. Het succes is groot. Inmiddels heeft de actie al meer dan een half miljoen euro opgebracht en doen jaarlijks duizenden jonge bakkers mee. Met steun van partners als FunCakes, edding, DoenKids en illustrator Carla Kamphuis worden de bakpakketten gevuld met uitsteekvormpjes, sprinkels en materialen om de actie nóg leuker te maken.

Een meesterbakker in De Kwakel

Ook in De Kwakel staan fanatieke jonge bakkershanden voor KiKa klaar: de negenjarige Lieke, leerling van basisschool De Zon. Haar moeder ontdekte de actie vorig jaar op Facebook en wist meteen: dit ís voor Lieke. Want bakken is voor haar geen hobby, het is pure passie.

Koekjes, taarten, cup cakes: niets is haar te gek. Ze deed zelfs mee aan Heel Uithoorn Bakt. Met een prachtig versierde bloementaart sleepte ze de Gouden Taartschep in de wacht. Een lokale meesterbakker in de dop dus.

‘Wanneer mag ik weer voor KiKa bakken?’

Na haar eerste deelname in 2025, waarbij ze maar liefst 925 euro ophaalde, keek Lieke het hele jaar reikhalzend uit naar een nieuwe ronde. “Ze vroeg steeds: wanneer mag ik weer?”, vertelt haar moeder. Niet alleen omdat ze zo van bakken houdt, maar vooral omdat ze begrijpt dat ze hiermee zieke kinderen helpt. “Ze gunt ieder kind dat het groot mag worden”, aldus moeder. Zodra de startdatum bekend was, werd Lieke aangemeld. Voordat de bakmaand maart startte, zat Lieke al op haar streefbedrag van 1.000 euro.

De actie loopt van 1 tot en met 31 maart 2026, maar Lieke’s oven draait al op volle toeren. Ze bakt bijna dagelijks en gaat daarmee langs de deuren in De Kwakel; de Kuil is inmiddels zo goed als volgebakken. Haar koekjes zijn te koop bij het Veenweidebad in Mijdrecht. Zaterdag 14 maart staat ze bovendien met een eigen kraampje in winkelcentrum Nieuw-Vennep, vastbesloten om nog meer geld op te halen voor KiKa.

Steunen? Dat kan!

Wie de koekjes van de ‘Meesterbakker van Uithoorn’ wil proeven, hoeft niet lang te wachten: Lieke bakt de hele maand maart door. Doneren kan via de door haar gedeelde QR-code; vermeld daarbij naam en (mail)adres. Koekjes worden in De Kwakel bezorgd of kunnen worden opgehaald.

Lieke’s streefbedrag is inmiddels behaald, maar het nieuwe doel is duidelijk: de grootste bijdrage van alle actievoerders binnen Bakken voor KiKa ophalen. En zoals Lieke’s omgeving haar kent, zal ze daar met enthousiasme, talent en een flinke lading vrolijke berenkoekjes alles aan doen.

Lieke bakt bijna dagelijks en gaat daarmee langs de deuren in De Kwakel. Steun haar en daardoor KiKa. Scan de QR-code. Foto: aangeleverd