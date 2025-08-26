Huldiging Annelies Lek

Uithoorn/De Kwakel – In de week van zondag 7 september tot en met zaterdag 13 september gaan weer 80 enthousiaste vrijwilligers op pad om huis-aan-huis te collecteren voor het Princes Beatrix Spierfonds.

Ook Annelies Lek uit de Kwakel. Het bijzondere is dat Annelies dit al 40 jaar doet. Een mijlpaal om aandacht aan te besteden. Donderdag 21 augustus is Piet van der Knaap, comitélid voor De Kwakel, bij haar op bezoek geweest om haar namens het Spierfonds in het zonnetje te zetten.

Het Spierfonds ondersteunt het wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen spierziekten zoals ALS, Spierdystrofie en CIDP. Het doel is dat er uiteindelijk de beste medicijnen en behandelingen worden ontwikkeld. Zo wil men de achteruitgang bij spierziekten stoppen. Dit is alleen mogelijk met collectesteun, want onderzoek kost veel geld.

Annelies Lek in het zonnetje gezet. Foto: aangeleverd.