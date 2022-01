Oproep Horeca aan kabinet: Winkels open = Horeca open

Regio – Samen in lockdown, betekent ook samen uit de lockdown, want we doen het tenslotte samen! Dat is het statement dat 140 afdelingen van Koninklijk Horeca Nederland naar buiten brengen, voordat het kabinet later vandaag met de diverse overlegorganen in gesprek gaat naar aanleiding van het OMT advies.

Voor de horeca is de derde lockdown in twee jaar tijd een enorme dreun, los van alle overige beperkingen die de branche zijn opgelegd.

Volgens de afdelingen staan horecaondernemers al twee jaar voor de grootste uitdagingen van hun bestaan en worden deze alsmaar groter. Nu duidelijk is dat Omikron veel minder ziekmakend is dan eerder verwacht, is dit het moment horeca en winkels uit de lockdown te halen en weer langzaam terug te gaan naar het oude normaal!

Naast eventuele versoepelingen verwachten we ook dat het kabinet komt met een visie voor zowel de korte als de lange termijn, zodat ondernemers zich daar op kunnen voorbereiden. De routekaart die KHN onlangs presenteerde kan daarbij als uitgangspunt gelden.

Gitzwart

Op 19 december zijn we in lockdown gegaan om een gitzwart scenario te voorkomen en de boostercampagne haar werk te laten doen. Gelukkig kwam het gitzwarte scenario dat door het OMT werd voorspeld niet uit en is de boostercampagne in volle gang.

De horeca roept het nieuwe kabinet daarom op om niet voor haar verantwoordelijkheid richting de samenleving weg te lopen, maar verantwoordelijkheid te nemen. Haal de samenleving weer van het slot.

Afdeling die deze brief onderschrijven zijn ervan overtuigd dat, vanaf 15 januari, zowel de horeca als de detailhandel op een veilige manier open kunnen!

Lijst van afdelingen die deze brief onderschrijven

Den Haag, Utrecht Stad, Stichtse Vecht, Z-O Utrecht, Bunschoten Spakenburg, IJsselstein, Vijfheerenlanden, Woerden, Oudewater, Rosmalen Nuland en Vinkel, Meijerijstad, Steenbergen, Amstelland, Eindhoven, Someren, Krimpenerwaard, Zundert, Groot Nijmegen, Breda, Edam-Volendam, Vught, Helvoirt en Cromvoirt, Gemert Bakel, Rheden, Liemers, Bernheze, Waterland, Heusden, Bergen op Zoom, Reusel-De Mierden Bladel, Winterswijk, Uden, Nederweert, Peel & Maas, Leiden, Alkmaar, Arnhem /Renkum, Schagen, Oirschot – de Beerzen, Bergeijk, Venray, Aalten Dinxperl, Maastricht en Heuvelland, Amersfoort, Montferland, Epe, Gelderland, Rhenen, Sint Michielsgestel, Haarlemmermeer, Haarlem, Zaanstreek, Purmerend, Oisterwijk, Moergestel Haren, ’s-Hertogenbosch, Sudwest Fryslân, Hilversum, Venlo, Wijchen, Ede, Cranendonck, Vlaardingen, Heeze-Leende, Maassluis, Gouda, Wassenaar, Doetinchem, Westland & Midden-Delfland, Horst aan de Maas, Betuwe Oost, Land van Cuijk, Roermond, Montferland, Harderwijk, Oost Gerle, Gorinchem, Berkelland, Hattem/ Heerde, Laarbeek, Zwolle, Staphorst en Dalfsen, Oisterwijk, De Ronde Venen, Leidschendam-Voorburg Stompwijk, Bronckhorst, Harlingen, Noord-Oost Friesland, Landerd, Vlieland, Purmerend

Den helder, Zandvoort, Velsen, Bloemendaal Heemstede, Hengelo, Dinkelland, Asten, Heerhugowaard, Enkhuizen, Medemblik, Hollands Kroon, West-Friesland,

Opmeer, Stede Broec, Koggenland, Beverwijk, Wageningen, Bergen-Egmond-Schoor, Hoorn, West-Veluwe, Roosendaal, Oss, Hof van Twente, Wierden, Baarn, Soest, Eemnes, Castricum, Deventer, Haaksbergen, Leeuwarden, Weert, Goeree-Overflakkee, Veldhoven, Dordrecht, Schiermonnikoog, Zeeuws Vlaanderen, Lansingerland, Noordwijk, Beesel, De Bollenstreek, Tubbergen, Oldenzaal, Nunspeet, Rivierenland, Veldhoven en Apeldoorn