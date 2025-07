Honkballers Thamen zetten grote stap richting kampioenschap

De Kwakel – De laatste thuiswedstrijd van het honkbalseizoen stond op het programma voor Thamen en het was er niet zomaar een: de laatste krachtmeting voor de zomerstop tegen de Boekaniers uit Amsterdam. Ondanks de regenval aan het begin van de wedstrijd toonde de ploeg van coach Marlon Frolijk zich onaangedaan. Alsof het zonnetje gewoon scheen op Sportpark Vuurlijn.

Thamen begon fel. In de eerste gelijkmakende slagbeurt werden direct de knuppels losgegooid: doubles van Joey Eeman en Jelger Algra, gevolgd door een single van Gianni Frolijk, brachten al snel een 2-0 voorsprong op het bord. Toch gaven de Boekaniers zich niet zomaar gewonnen. In de tweede inning sloegen ze terug en namen dankzij een aantal rake klappen en een foute aangooi van startende pitcher Djeraldo Soerka zelfs een 2-3 voorsprong.

Antwoord

Lang konden de Amsterdammers daar echter niet van genieten. In de gelijkmakende slagbeurt volgde direct het antwoord. Thamen stelde orde op zaken met hits van onder meer Teun van der Meer, Daan Groenewoud en Rossini Frolijk. Een sacrifice fly van Gianni Frolijk bracht Thamen weer op voorsprong: 4-3.

In de innings die volgden werd het verschil verder vergroot. In de derde inning was het raak dankzij Ties van der Beeke, Rick Groen en opnieuw Van der Meer en Groenewoud. Stand: 8-3. Ook de vierde inning leverde weer punten op, met wederom Rick Groen en Van der Meer als uitblinkers: 9-3.

Homerun

De Boekaniers dreigden even terug te komen in de vijfde inning, met volle honken, maar pitcher Djeraldo Soerka hield het hoofd koel en hield zijn ploeg uit de problemen. In de zesde slagbeurt gooide Thamen er nog een schepje bovenop. Ties van der Beeke kwam opnieuw door met een hit en Rick Groen liet de bal het sportpark uitvliegen voor een homerun: 13-3.

In de achtste inning bracht coach Frolijk Lars Werkman op de heuvel als vervanger van Soerka. Werkman hield de Amsterdamse slagploeg volledig in bedwang en gooide een puntloze inning. De gelijkmakende achtste slagbeurt bracht de beslissing: Joeri Hondius kreeg vier wijd en Wouter Schouten sloeg de bal over het hek voor een walk-off homerun. Eindstand: 15-4 voor Thamen. Volgens coach Marlon Frolijk scheidt nog maar één must win game Thamen van de titel. Nu breekt eerst de zomerstop aan van zes weken. Daarna wacht de uitwedstrijd tegen de Cromtigers in Assendelft, de eerste van drie mogelijke kansen om de kampioensvlag te hijsen in de tweede klasse.

Thamen zet een grote stap richting het kampioenschap. Foto: aangeleverd.