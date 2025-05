Honkballers Thamen veel te sterk voor Badhoevedorp

Regio – Zondag stond de clash der ongeslagen teams op het programma: Thamen tegen Badhoevedorp (SCPB’22). Wat een titanenstrijd had moeten worden, draaide uit op een overtuigend optreden van de thuisploeg. Thamen was vanaf de eerste inning scherp, trefzeker en meedogenloos.

Djeraldo Soerka begon op de heuvel en hield Badhoevedorp knap in toom. Aan slag ging het meteen los. Daan Groenewoud opende met een double en scoorde via een sacrifice fly van Gianni Frolijk. De toon was gezet. In de tweede inning tikte Rick Groen een bal tegen het hek, sprintte door naar het derde honk en scoorde even later op een doorgeschoten bal: 2-0.

Eerste klap in vierde inning

De echte klap kwam in de vierde inning. Met hits van Wouter Schouten, Joey Eeman en weer een homerun van Gianni ‘Anton’ Frolijk, die inmiddels vaste klant is in de homerunrubriek, liep de score uit naar 7-0. Badhoevedorp wist in de vijfde inning wel wat terug te doen (7-1), maar Thamen counterde direct met hits van de gebroeders Schouten en een daverende klap van Teun van der Meer: 9-1.

In de zesde inning ging het gas er niet af. Gianni, Ties van de Beeke en Rick Groen hielden de honken in beweging en tilden de score naar 13-2. Soerka kreeg na een ijzersterke dag op de heuvel wat rust en werd vervangen door Lars Werkman. Badhoevedorp kwam nog terug tot 13-5, maar in de gelijkmakende zevende inning was het gedaan. Door vier wijd, een geraakte werper en een portie geduld aan slag kwamen er nog twee punten binnen en was de mercy rule een feit.

Eindstand: 15-5 voor Thamen. Overtuigend, krachtig en nog altijd ongeslagen. Volgende week komen de Cromtigers uit Assendelft op bezoek op Sportpark Vuurlijn.

De honkballers van Thamen waren veel te sterk voor Badhoevedorp. Foto: aangeleverd.