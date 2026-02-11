Hoge uitslagen in DRV-biljartcompetitie

De Ronde Venen – In de afgelopen speelronde kwamen de teams goed op stoom en werden er hoge uitslagen genoteerd. Vijf teams behaalden de veertig wedstrijdpunten of meer.

Koploper de Merel 1 speelde thuis tegen de Merel 3/Thijmen van Veen. Bert Fokker, Eric Aarsman en Walter van Kouwen wonnen hun partij. In slechts zeventien beurten speelde Walter zijn 47 caramboles bij elkaar en daarbij de kortste partij van de week. Jan Kooijman wist er een mooie winnende partij tegenover te zetten.

K.O.T.87-1 liet deze week veel punten liggen en verloor tegen De Springbok 1. Nico de Boer en Koos de Koning speelden beiden een winnende partij. Het duo Anne Beeker en Richard van Kolck konden weerstand bieden; echter onvoldoende voor de overwinning.

Ook de Merel 2/Thijmen van Veen speelde thuis een moeizame wedstrijd en liet punten liggen tegen Cens/Gortenmulder. Arjan Gortenmulder en Vincent Roeleveld wonnen overtuigend hun partij. Peer (Wilco) van der Meer wist zijn partij te winnen. De spannendste partij werd gespeeld door Sander Pater en Gerard Roling. Gerard speelde in deze partij de hoogste serie van de week met zestien caramboles en Sander wist in de gelijkmakende beurt er nog een remise uit te slepen.

s.v. Veenland/Liquid Rubber probeert aansluiting te houden met de kopgroep. Dit deden zij door drie mooie overwinningen gespeeld door Joep Pothuizen, Paul Verbruggen en Adrie van Mer. Said Metalsi wist de overige partij te winnen.

In De Hoef speelde DenB Diensten/De Springbok met drie gewonnen partijen een onderlinge partij tegen De Springbok 2/Feka. Ger Ruimschoot, Theo Kandelaar en Ton van de Kleij waren hier verantwoordelijk voor. Cees de Jong zette er nog een mooie winnende partij tegenover.

Cens 2 deed als huidige hekkensluiter goede zaken tegen De Kromme Mijdrecht 2. Met twee gewonnen partijen en een remise speelde zij 43 wedstrijdpunten bij elkaar. Robert Daalhuizen en Collin Baars wonnen hun partij. Hans Bak moest de punten delen met Jos Vermeij in een mooie remise. Arie Kranenburg wist zijn partij nipt te winnen.

De Kromme Mijdrecht 3 ging op winnend bezoek bij De Biljartvrienden/Smit fietsen/2 Groen. Raymond Lannooy en Egon van der Heijden wonnen hun partij. Nico Koster had zich herpakt na verlies vorige week en behaalde de winst samen met Jos van Wijk hetgeen niet voldoende was voor de winst.

Op de foto: Walter van Kouwen. Foto: aangeleverd.