Historische corso-films op website Oud Aalsmeer

Aalsmeer – De Stichting Oud Aalsmeer vertoond iedere maand een historische film op de website (www.stichtingoudaalsmeer.nl). Op de site staat de film bovenaan onder het tabblad ‘film van de maand’. Aan het bekijken van de films zijn geen kosten verbonden. U kunt deze films bekijken op uw computer, maar ook op televisie. De films zijn afkomstig uit verschillende verzamelingen die zijn geschonken aan Oud Aalsmeer.

Vanaf woensdag 1 september wordt een maand lang ‘ Bloemencorso door de jaren’ vertoond. Deze film is beschikbaar gesteld door Ton Offerman en bewerkt door Dick P. van der Zwaard voor Oud Aalsmeer in Beeld. Het betreft een vijftal films die het corso door de jaren in beeld brengen gedurende 34 minuten.

De oudste opnamen dateren uit 1955, 1956 en 1959, niet bekend is wie deze films gemaakt heeft. De film uit 1972 gemaakt van het 25ste corso is gefilmd door Daan Offerman en de laatste film uit 1987 gemaakt bij het 40ste corso is gemaakt door Hanoff Video (Ton Offerman en Bert de Haan).

De films laten de ontwikkeling van het corso zien, niet alleen het bloemwerk en opbouw van de praalwagens, maar ook die van de figuratie op en om de corsowagens, evenals beelden van het corso in Amsterdam op de Dam en in het Olympisch Stadion.

Daarnaast zijn de veranderingen te zien die het dorp Aalsmeer heeft ondergaan in een tijdsbestek van dertig jaar. De film bevat beelden van het Schinkeldijkje, Seringenpark, Rozenstraat en onder andere het Raadhuisplein. Tenslotte staan er heel veel mensen op deze films waaronder veel Aalsmeerders in het publiek en als deelnemer van het corso. Een feest der herkenning?!