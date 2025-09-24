‘Hier begrijpen moeders elkaar zonder woorden’

De Ronde Venen/Uithoorn – Het is zaterdagochtend vroeg als in Mijdrecht en Wilnis de eerste moeders zenuwachtig uit het raam kijken. Niet omdat ze zelf op reis gaan, maar omdat ze vandaag even níet hoeven te zorgen. Rotaryclub Aalsmeer-Mijdrecht-Uithoorn (AMU) organiseert voor de vierde keer de Moederverwendag: een dag waarop moeders van kinderen met een beperking in het zonnetje worden gezet.

Dit jaar stapten maar liefst 43 moeders in de bus, waarvan twintig uit Mijdrecht en Wilnis. Voor veel van hen was het de eerste keer. “We spreken vaak met vrienden af die zeggen dat ze het begrijpen, maar deze moeders weten echt wat we doormaken”, vertelt een van de deelnemers.

Het programma bleef tot het laatste moment geheim. De Rotaryleden haalden de moeders thuis op en brachten ze naar Vabels in Mijdrecht, waar koffie en gebak klaarstonden. Thuisblijvers werden verrast met feestelijke brownies van Brownies&downieS, waar één van de medewerkers trots vertelde: “Mijn moeder gaat morgen ook mee, dat vind ik heel fijn voor haar.”

Na een korte toespraak van voorzitter Janet van Diest en wethouder Anja Vijselaar vertrok de bus richting Gouda. Daar volgde een dag vol verrassingen: bonbons maken bij ‘O la la Chocola’, stroopwafels bakken bij Kamphuizen en een stadswandeling met een gids. Tussen de bedrijven door was er een rondvaart met lunch, en vooral tijd om met elkaar te praten. “Tijdens de gesprekken krijg je vaktips van andere moeders waar je echt wat aan hebt”, aldus een van de deelnemers. “Omdat we in hetzelfde schuitje zitten, begrijpen we elkaar zonder woorden.”

De dag werd afgesloten met een warm afscheid en een veilige thuisreis, verzorgd door de Rotaryleden. In de auto’s klonken enthousiaste reacties: “Het was weer een superdag”, “Ik heb genoten” en “Feestjes met lotgenoten zijn belangrijk, het geeft zoveel herkenning”.

Op de foto: De Moederverwendag: een dag waarop moeders van kinderen met een beperking in het zonnetje worden gezet. Foto: aangeleverd.