Heiliegers waarnemend burgemeester Uithoorn

Uithoorn – In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Uithoorn heeft de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes, besloten om Pieter Heiliegers met ingang van 1 maart aanstaande te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Deze functie zal hij vervullen naast zijn huidige functie als burgemeester van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

De huidige burgemeester van Uithoorn, Dagmar Oudshoorn-Tinga, treedt per 1 maart 2018 af. De commissaris van de Koning benoemt een waarnemend burgemeester in gemeenten waar het op voorhand vaststaat dat de periode, waarin er geen burgemeester is, langer dan drie maanden gaat duren. Na de raadsverkiezingen zal de nieuwe gemeenteraad het profiel vaststellen voor de nieuwe burgemeester en wordt de vacature open gesteld.

Heiliegers is sinds 2013 burgemeester van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Naar verwachting zal deze gemeente per 1 januari 2019 fuseren met de gemeente Haarlemmermeer. Heiliegers was van 2010 tot 2012 wethouder van de gemeente Haarlem en daarvoor vanaf 2008 raadslid van dezelfde gemeente. Eerder heeft hij diverse commerciële en algemene managementfuncties vervuld, inclusief ondernemersactiviteiten. Pieter Heiliegers is 55 jaar en lid van de VVD.

