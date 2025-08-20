‘Heel Uithoorn Bakt’ in Uithoorn

Uithoorn – Wijkcentrum Bilderdijkhof, onderdeel van ‘Uithoorn voor Elkaar’, organiseert zaterdag 27 september een taartenbakwedstrijd onder de naam ‘Heel Uithoorn Bakt’. Deze feestelijke activiteit vindt plaats tijdens het Buurtenfestival en richt zich op hobbybakkers uit Uithoorn en De Kwakel.

Iedereen met een passie voor bakken – van jong tot oud – wordt uitgenodigd om deel te nemen. Er kan worden gekozen tussen het bakken van een taart of zes cupcakes. Deelname is mogelijk als individu of als duo, mits ten minste één van de deelnemers woonachtig is in Uithoorn of De Kwakel. Er zijn twee leeftijdscategorieën: tot 14 jaar en vanaf 14 jaar.

Om 14.00 uur presenteren de deelnemers hun creaties aan een vakjury, die de baksels zal beoordelen op smaak, presentatie, originaliteit en naamgeving. Ook het publiek krijgt een stem in het oordeel. Na de prijsuitreiking volgt een gezamenlijke proeverij, waarbij de taarten en cupcakes kunnen worden geproefd.

Het aantal deelnemers is beperkt tot twintig. Aanmelden kan via het inschrijfformulier op www.uithoornvoorelkaar.nu/heeluithoornbakt. Van deelnemers wordt gevraagd het recept mee te nemen – op papier of digitaal – en zorg te dragen voor een verzorgde presentatie van het baksel.

‘Heel Uithoorn Bakt’ maakt deel uit van de ‘Week van de Ontmoeting’ en draagt bij aan de verbinding tussen bewoners tijdens het Buurtenfestival van de gemeente Uithoorn.

Op de foto: ‘Heel Uithoorn Bakt’ tijdens het Buurtenfestival. Foto: aangeleverd.