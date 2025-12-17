Hartverwarmende inzamelingsactie bij AH voor Voedselbank Uithoorn

Uithoorn – De inzamelingsactie van de Voedselbank Uithoorn – De Kwakel bij Albert Heijn Jos van den Berg was een groot succes. Dankzij de betrokkenheid van het winkelend publiek zijn nog nooit zoveel producten ingezameld voor mensen die het hard nodig hebben.

Ondanks de drukte in aanloop naar de feestdagen bleken veel mensen bereid iets extra’s te doen. Bestuurslid Wil Koot, verantwoordelijk voor de supermarktacties van de Voedselbank, kijkt met een goed gevoel terug. “Wat mij raakte, was de warmte van het winkelend publiek. Mensen hadden haast, maar namen toch de tijd om iets extra’s te doen voor een ander. Dat is echt bijzonder.”

Volgens Koot zijn dit soort acties van groot belang. “Op dit moment maken meer dan honderd mensen gebruik van de Voedselbank in Uithoorn en De Kwakel. Met deze inzameling kunnen we hen weer een tijd helpen. Elke boodschap telt.”

Op de foto: De inzamelingsactie van de Voedselbank Uithoorn – De Kwakel bij Albert Heijn Jos van den Berg was een groot succes. Foto: Margreet Hak.